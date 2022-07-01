|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|04.07.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ БОЛЕЕ 120 ОРГАНИЗАЦИЙ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ ПО ВОПРОСАМ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНОЙ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
11:47 04.07.2022
Вопросы коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности рассмотрены на республиканском семинаре, организованном Государственным комитетом по науке и технологиям совместно с ГУ «Белорусский институт системного анализа и информационного обеспечения научно-технической сферы».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, мероприятие прошло на базе Республиканской научно-технической библиотеки. В нем приняли участие представители более 120 учреждений, предприятий и организаций Национальной академии наук Беларуси, министерств и ведомств, концернов, центров трансфера технологий, отраслевых лабораторий.
В ходе семинара затронуты вопросы коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности, постановки на бухгалтерский учет, рассмотрены типичные ошибки и неточности при заполнении формы локального реестра и другие актуальные темы.
Среди приглашенных экспертов – сотрудники Белорусского государственного университета, Научно-исследовательского института физико-химических проблем, Белорусского института системного анализа и информационного обеспечения научно-технической сферы, Института экономики Национальной академии наук Беларуси, Республиканской научно-технической библиотеки.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 04.07.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 01.07.2022
Курсы в банках
на 04.07.2022
Конвертация в банках
на 04.07.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте