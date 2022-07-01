Вопросы коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности рассмотрены на республиканском семинаре, организованном Государственным комитетом по науке и технологиям совместно с ГУ «Белорусский институт системного анализа и информационного обеспечения научно-технической сферы».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, мероприятие прошло на базе Республиканской научно-технической библиотеки. В нем приняли участие представители более 120 учреждений, предприятий и организаций Национальной академии наук Беларуси, министерств и ведомств, концернов, центров трансфера технологий, отраслевых лабораторий.

В ходе семинара затронуты вопросы коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности, постановки на бухгалтерский учет, рассмотрены типичные ошибки и неточности при заполнении формы локального реестра и другие актуальные темы.

Среди приглашенных экспертов – сотрудники Белорусского государственного университета, Научно-исследовательского института физико-химических проблем, Белорусского института системного анализа и информационного обеспечения научно-технической сферы, Института экономики Национальной академии наук Беларуси, Республиканской научно-технической библиотеки.