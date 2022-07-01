Электронная услуга 3.00.06 «Представление таможенным органам сертификатов обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов» доступна на едином портале электронных услуг (ЕПЭУ) с 1 июля 2022 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре электронных услуг, это новый вид таможенного документа, доступного к передаче посредством общегосударственной автоматизированной информационной системы (ранее реализована возможность передачи в таможенные органы электронного предварительного информирования, электронной статистической декларации, электронной транзитной декларации, пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов, декларации на товары по экспресс-грузам).

Услуга предназначена для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей — резидентов Республики Беларусь. В результате оказания услуги формируется электронное сообщение, содержащее уникальный номер таможенного документа, либо отказ таможенных органов Беларуси в присвоении такого номера, либо иное сообщение, подтверждающее прием таможенного документа потребителя электронной услуги в электронной системе таможенных органов.

Для получения услуги необходимо: получить средства электронной цифровой подписи в точках оказания услуг ГосСУОК; заполнить заявку на основании электронной формы; заключить договор на оказание электронных услуг; пройти аутентификацию на портале, после чего услуга будет доступна в личном кабинете.

При этом с 1 июля тарифицируется только представление таможенным органам электронной импортной статистической декларации.