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ЭКОНОМИКА РБ
МИНФИН СНИЗИЛ ЦЕНЫ НА ПРИНИМАЕМЫЕ В ГОСФОНД БЕЛАРУСИ ДРАГМЕТАЛЛЫ
10:57 04.07.2022
Министерство финансов утвердило новые цены на принимаемые в Госфонд Беларуси драгоценные металлы (кроме драгоценных металлов при осуществлении банковских операций).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, с 1 июля 2022 года установлены следующие цены на драгметаллы: золото – Br142,46 (ранее Br146,24), серебро - Br1,60 (ранее Br1,72), платина – Br71,91 (ранее Br75,98); палладий – Br155,68 (ранее Br163,32); родий – Br1100,22 (ранее Br1195,32), рутений - Br49,13 (ранее Br49,33); иридий – Br393,12 (ранее Br394,69) и осмий – Br31,45 (ранее Br31,57).
Цены приведены за 1 грамм металла в чистоте.
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