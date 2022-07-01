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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС «ЛУЧШИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ» В 2022 ГОДУ
10:48 04.07.2022
В Беларуси объявлен конкурс «Лучший специалист по стандартизации».
Как сообщили ЭКОМРЕСС в БелГИСС, конкурс проводится Государственным комитетом по стандартизации (Госстандарт) впервые в 2022 г.
Цели конкурса – содействие повышению качества и конкурентоспособности продукции, работ, услуг организаций на внутреннем и внешнем рынках, повышение авторитета специалистов по стандартизации и организаций, распространение передового опыта в области стандартизации и содействие его внедрению, а также выявление наиболее профессиональных специалистов по стандартизации, информирование об их достижениях.
Участвовать в конкурсе могут специалисты, в должностные обязанности которых входит рассмотрение вопросов стандартизации, организаций Республики Беларусь всех форм собственности, имеющие опыт работ в этой сфере не менее трех лет.
Конкурс проводится в следующих номинациях: машиностроение, приборостроение, металлургия; химия и нефтехимия; легкая промышленность; пищевая промышленность; лесная и деревообрабатывающая промышленность; целлюлозно-бумажная промышленность; строительство; выполнение работ, оказание услуг; пожарная безопасность; другие сферы непромышленного сектора.
При оценке претендентов будут учитываться вклад в развитие стандартизации в организации, участие в разработке государственных стандартов Республики Беларусь и межгосударственных стандартов, в работе технических комитетов по стандартизации, а также международных и региональных организаций по стандартизации, опубликованные статьи по вопросам стандартизации и другие характеристики, отражающие деятельность специалиста в сфере стандартизации.
Для участия в конкурсе до 31 июля 2022 г. в соответствии с Инструкцией о порядке проведения конкурса «Лучший специалист по стандартизации» (утверждена постановлением Госстандарта от 10 мая 2022 г. № 42) необходимо представить в секретариат конкурсной комиссии, сформированный при Белорусском государственном институте по стандартизации и сертификации (БелГИСС), письмо с комплектом документов (заявка, анкета участника и документы, подтверждающие сведения, указанные в анкете).
Отбор претендентов и определение победителей конкурса будет осуществлять конкурсная комиссия из представителей Госстандарта и других республиканских органов государственного управления и организаций, компетентных в вопросах стандартизации.
Награждение победителей пройдет в торжественной обстановке во время проведения мероприятий, приуроченных ко Всемирному дню стандартизации и Дню стандартизации в Республике Беларусь. Сведения о победителях конкурса будут размещены в средствах массовой информации и на сайтах Госстандарта (gosstandart.gov.by) и БелГИСС (belgiss.by).
Заявки на участие в конкурсе принимаются в секретариате конкурсной комиссии по адресу: 220053, Минск, ул. Новаторская, 2А (к. 428), тел.: +375 17 269 69 54, .
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