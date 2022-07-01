|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|04.07.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ ЗАРЕГИСТРИРОВАН В СЭЗ «БРЕСТ»
09:39 04.07.2022
В администрации СЭЗ «Брест» 1 июля2022 года состоялась регистрация третьего резидента в текущем 2022 году – ООО «Арлайт ПРО».
Как сообщает сайт СЭЗ, новый резидент планирует организовать строительство административно-производственно-складского комплекса по выпуску экструдированного алюминиевого профиля с собственным теплоисточником на газовом топливе.
Бизнес-планом предприятия предполагается, что грамотная политика производства и продвижения продукции позволит предложить рынку продукт высокого качества по приемлемой цене - альтернативу дорогой импортной продукции.
Общие инвестиционные затраты по проекту составят около 7,0 млн евро. Планируется создать 101 новое рабочее место.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 04.07.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 01.07.2022
Курсы в банках
на 04.07.2022
Конвертация в банках
на 04.07.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте