ЭКОНОМИКА РБ

НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ ЗАРЕГИСТРИРОВАН В СЭЗ «БРЕСТ»

09:39 04.07.2022 В администрации СЭЗ «Брест» 1 июля2022 года состоялась регистрация третьего резидента в текущем 2022 году – ООО «Арлайт ПРО». Как сообщает сайт СЭЗ, новый резидент планирует организовать строительство административно-производственно-складского комплекса по выпуску экструдированного алюминиевого профиля с собственным теплоисточником на газовом топливе. Бизнес-планом предприятия предполагается, что грамотная политика производства и продвижения продукции позволит предложить рынку продукт высокого качества по приемлемой цене - альтернативу дорогой импортной продукции. Общие инвестиционные затраты по проекту составят около 7,0 млн евро. Планируется создать 101 новое рабочее место.