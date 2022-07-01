Персонал УП «Гроднооблгаз» совместно с ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» с 26 июня по 1 июля провели работы по одновременной остановке двух газораспределительных станций (ГРС) «Щучин» и «Желудок».

Как сообщает Telegram-канал ГПО «Белтопгаз», впервые в Гродненской области целый районный центр в течение пяти дней был переведен на газоснабжение от передвижных автомобильных газовых заправщиков (ПАГЗ).

При выполнении работ были задействованы работники как Щучинского района газоснабжения, так и ПУ «Гродногаз», ПУ «Лидагаз», Скидельского, Несвижского района газоснабжения (УП «МИНСКОБЛГАЗ»), ОАО «Газпром Трансгаз Беларусь».

Также на случай нештатной ситуации в состоянии готовности находились две автоцистерны со сжиженным углеводородным газом ПУ «Лидагаз».

В результате всех принятых мер ремонт удалось завершить раньше запланированного срока, при этом обеспечив бесперебойное газоснабжение всех потребителей.