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ЭКОНОМИКА РБ


ЗАВЕРШЕНЫ РЕМОНТНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ НА ГАЗОПРОВОДЕ-ОТВОДЕ К ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СТАНЦИИ «ЩУЧИН»


09:28 04.07.2022

Персонал УП «Гроднооблгаз» совместно с ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» с 26 июня по 1 июля провели работы по одновременной остановке двух газораспределительных станций (ГРС) «Щучин» и «Желудок».

Как сообщает Telegram-канал ГПО «Белтопгаз», впервые в Гродненской области целый районный центр в течение пяти дней был переведен на газоснабжение от передвижных автомобильных газовых заправщиков (ПАГЗ).

При выполнении работ были задействованы работники как Щучинского района газоснабжения, так и ПУ «Гродногаз», ПУ «Лидагаз», Скидельского, Несвижского района газоснабжения (УП «МИНСКОБЛГАЗ»), ОАО «Газпром Трансгаз Беларусь».

Также на случай нештатной ситуации в состоянии готовности находились две автоцистерны со сжиженным углеводородным газом ПУ «Лидагаз».

В результате всех принятых мер ремонт удалось завершить раньше запланированного срока, при этом обеспечив бесперебойное газоснабжение всех потребителей.
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