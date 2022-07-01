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ЭКОНОМИКА РБ
МТЗ-ХОЛДИНГ» В ЯНВАРЕ-ИЮНЕ УВЕЛИЧИЛ ЭКСПОРТ НА 16%
18:11 01.07.2022
«МТЗ-ХОЛДИНГ» в январе-июне увеличил экспорт на 16%. Об этом сообщает Telegram-канал ОАО «МТЗ».
По предварительным данным, за рубеж поставлено продукции на 406 миллионов долларов. Объем производства в первом полугодии превысил 20 единиц техники.
Главная цель на краткосрочную перспективу – войти и закрепиться в десятке мировых экспортеров тракторной техники. По итогам прошлого года Беларусь на 11 месте.
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