ЭКОНОМИКА РБ

МТЗ-ХОЛДИНГ» В ЯНВАРЕ-ИЮНЕ УВЕЛИЧИЛ ЭКСПОРТ НА 16%

18:11 01.07.2022 «МТЗ-ХОЛДИНГ» в январе-июне увеличил экспорт на 16%. Об этом сообщает Telegram-канал ОАО «МТЗ». По предварительным данным, за рубеж поставлено продукции на 406 миллионов долларов. Объем производства в первом полугодии превысил 20 единиц техники. Главная цель на краткосрочную перспективу – войти и закрепиться в десятке мировых экспортеров тракторной техники. По итогам прошлого года Беларусь на 11 месте.