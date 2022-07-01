Гродненские таможенники обнаружили партию незадекларированного товара в грузовом автомобиле, который следовал из Литвы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете,нарушение выявили с помощью инспекционно-досмотрового комплекса в пункте пропуска «Бенякони».

Согласно документам, представленным водителем литовской фирмы-перевозчика, в транспортном средстве IVECO перемещали технологическое оборудование по переработке субпродуктов. При проведении таможенного контроля установлено, что в грузовом отсеке находится 123 «лишних» электрических двигателя, клапанов и измерительных приборов, общей стоимостью более 55 тыс. рублей.

По данному факту Гродненской региональной таможней начат административный процесс в соответствии с ч.1 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь (недекларирование). За данное нарушение предусмотрен штраф в размере до 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара.