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ЭКОНОМИКА РБ
ГРОДНЕНСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ ИЗ ЛИТВЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ДВИГАТЕЛЕЙ НА 55 ТЫС. РУБЛЕЙ
18:00 01.07.2022
Гродненские таможенники обнаружили партию незадекларированного товара в грузовом автомобиле, который следовал из Литвы.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете,нарушение выявили с помощью инспекционно-досмотрового комплекса в пункте пропуска «Бенякони».
Согласно документам, представленным водителем литовской фирмы-перевозчика, в транспортном средстве IVECO перемещали технологическое оборудование по переработке субпродуктов. При проведении таможенного контроля установлено, что в грузовом отсеке находится 123 «лишних» электрических двигателя, клапанов и измерительных приборов, общей стоимостью более 55 тыс. рублей.
По данному факту Гродненской региональной таможней начат административный процесс в соответствии с ч.1 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь (недекларирование). За данное нарушение предусмотрен штраф в размере до 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара.
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