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ЭКОНОМИКА РБ
МЕДИЦИНСКУЮ АККРЕДИТАЦИЮ ПОЛУЧИЛА ОРШАНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПОЛИКЛИНИКА
17:58 01.07.2022
Медицинскую аккредитацию получила Оршанская центральная поликлиника. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
«Заместитель директора по медицинской аккредитации Республиканского научно-практического центра медицинских технологий, информатизации, управления и экономики здравоохранения Ольга Вержбицкая вручила главному врачу УЗ «ОЦП» Сергею Карака свидетельство о медицинской аккредитации», - говорится в сообщении.
Медицинская аккредитация получена по четырем направлениям: «Хирургия», «Анестезиология и реаниматология», «Акушерство и гинекология», «Родовспоможение».
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