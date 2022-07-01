ЭКОНОМИКА РБ

МЕДИЦИНСКУЮ АККРЕДИТАЦИЮ ПОЛУЧИЛА ОРШАНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПОЛИКЛИНИКА

17:58 01.07.2022 Медицинскую аккредитацию получила Оршанская центральная поликлиника. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава. «Заместитель директора по медицинской аккредитации Республиканского научно-практического центра медицинских технологий, информатизации, управления и экономики здравоохранения Ольга Вержбицкая вручила главному врачу УЗ «ОЦП» Сергею Карака свидетельство о медицинской аккредитации», - говорится в сообщении. Медицинская аккредитация получена по четырем направлениям: «Хирургия», «Анестезиология и реаниматология», «Акушерство и гинекология», «Родовспоможение».