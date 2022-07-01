Белорусская железная дорога во взаимодействии с ОАО «РЖД» назначила дополнительный поезд № 250/249 Минск – Санкт-Петербург.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, расписание поезда составлено таким образом, чтобы жители нашей страны накануне выходных дней могли выехать из Минска и в течение субботы и воскресенья ознакомиться с богатым историко-культурным наследием Санкт-Петербурга, посетив всемирно известные достопримечательности города на Неве, а в понедельник утром вернуться в столицу Беларуси.

Из Минска поезд № 250/249 Минск – Санкт-Петербург будет отправляться с 14 июля по 25 августа 2022 года по четвергам в 19:15 и прибывать в Санкт-Петербург с 15 июля по 26 августа 2022 года по пятницам в 9:20.

Из Санкт-Петербурга поезд будет курсировать с 17 июля по 28 августа 2022 по воскресеньям, отправляясь в 20:40 и прибывая в Минск с 18 июля по 29 августа по понедельникам в 10:21.

По территории Беларуси поезд будет следовать через станции Жодино, Борисов, Толочин, Орша и Витебск.

Продажа билетов на данный поезд уже открыта.

Белорусская железная дорога реализует проездные документы как для индивидуальных пассажиров, так и для организованных групп. При проезде организованных групп пассажиров предоставляется скидка с общей стоимости проезда в размере 20% и 30%, в зависимости от численного состава группы.