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ЭКОНОМИКА РБ


БЖД НАЗНАЧИЛА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПОЕЗД ИЗ МИНСКА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ С 14 ИЮЛЯ ПО 29 АВГУСТА


17:44 01.07.2022

Белорусская железная дорога во взаимодействии с ОАО «РЖД» назначила дополнительный поезд № 250/249 Минск – Санкт-Петербург.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, расписание поезда составлено таким образом, чтобы жители нашей страны накануне выходных дней могли выехать из Минска и в течение субботы и воскресенья ознакомиться с богатым историко-культурным наследием Санкт-Петербурга, посетив всемирно известные достопримечательности города на Неве, а в понедельник утром вернуться в столицу Беларуси.

Из Минска поезд № 250/249 Минск – Санкт-Петербург будет отправляться с 14 июля по 25 августа 2022 года по четвергам в 19:15 и прибывать в Санкт-Петербург с 15 июля по 26 августа 2022 года по пятницам в 9:20.

Из Санкт-Петербурга поезд будет курсировать с 17 июля по 28 августа 2022 по воскресеньям, отправляясь в 20:40 и прибывая в Минск с 18 июля по 29 августа по понедельникам в 10:21.

По территории Беларуси поезд будет следовать через станции Жодино, Борисов, Толочин, Орша и Витебск.

Продажа билетов на данный поезд уже открыта.

Белорусская железная дорога реализует проездные документы как для индивидуальных пассажиров, так и для организованных групп. При проезде организованных групп пассажиров предоставляется скидка с общей стоимости проезда в размере 20% и 30%, в зависимости от численного состава группы.
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