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ЭКОНОМИКА РБ
ЕДИНАЯ СИСТЕМА УЧЕТА ВАКЦИНИРОВАННЫХ ПРОТИВ COVID-19 ЗАРАБОТАЛА В БЕЛАРУСИ
17:17 01.07.2022
В Беларуси с 1 июля начала работать единая система учета вакцинированных против COVID-19.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Национального центра электронных услуг, туда будут добавлять личные данные вакцинированного (ФИО, дата рождения, паспортные данные, гражданство, номер телефона), сведения о первой введенной дозе вакцины от COVID-19 (дата введения, название вакцины и страна, где она была произведена, партия вакцины), ФИО медработника, который проводил вакцинацию. Вводят и информацию о бустерной вакцинации.
Сведения из этой системы белорусы могут загрузить в приложение «Путешествую без COVID-19». Граждане также граждане могут войти в систему через мобильное приложение и по необходимости предъявить сведения о вакцинации для контроля.
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