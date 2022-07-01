В Беларуси с 1 июля начала работать единая система учета вакцинированных против COVID-19.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Национального центра электронных услуг, туда будут добавлять личные данные вакцинированного (ФИО, дата рождения, паспортные данные, гражданство, номер телефона), сведения о первой введенной дозе вакцины от COVID-19 (дата введения, название вакцины и страна, где она была произведена, партия вакцины), ФИО медработника, который проводил вакцинацию. Вводят и информацию о бустерной вакцинации.

Сведения из этой системы белорусы могут загрузить в приложение «Путешествую без COVID-19». Граждане также граждане могут войти в систему через мобильное приложение и по необходимости предъявить сведения о вакцинации для контроля.