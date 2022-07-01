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ЭКОНОМИКА РБ
В РАЙОНЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ПРОСПЕКТОВ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И МАШЕРОВА ВРЕМЕННО ЗАКРОЮТ ДВИЖЕНИЕ 3 ИЮЛЯ
17:03 01.07.2022
В районе пересечения проспектов Победителей и Машерова временно закроют движение 3 июля. Об этом сообщает Telegram-канал Мингорисполкома.
Согласно информации, с 16:00 до завершения праздничных мероприятий вводится временное ограничение движения транспорта, за исключением общественного: на участке проспекта Победителей от улицы Мельникайте до улицы Саперов; на участке проспекта Машерова от улицы Тимирязева до улицы Даумана.
С 16:30 будет закрыто движение для всех видов транспорта.
Объехать указанные участки можно будет по улицам Тимирязева, Сторожевской и Немига.
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