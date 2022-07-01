В районе пересечения проспектов Победителей и Машерова временно закроют движение 3 июля. Об этом сообщает Telegram-канал Мингорисполкома.

Согласно информации, с 16:00 до завершения праздничных мероприятий вводится временное ограничение движения транспорта, за исключением общественного: на участке проспекта Победителей от улицы Мельникайте до улицы Саперов; на участке проспекта Машерова от улицы Тимирязева до улицы Даумана.

С 16:30 будет закрыто движение для всех видов транспорта.

Объехать указанные участки можно будет по улицам Тимирязева, Сторожевской и Немига.