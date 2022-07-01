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ЭКОНОМИКА РБ


ПЛОЩАДКА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ БУТБ ПРЕДСТАВЛЕНА В РАМКАХ ФОРУМА В ГРОДНО


15:48 01.07.2022

Возможности использования площадки импортозамещения Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) как инструмента развития торговых отношений Беларуси и Российской Федерации представлены на заседании совместного Белорусско-российского делового совета, состоявшегося в рамках IX Форума регионов Беларуси и России.

Рассказывая представителям российского и белорусского бизнеса об особенностях и преимуществах новой торговой платформы, заместитель председателя правления БУТБ Ирина Наркевич отметила важную интегрирующую роль цифровых технологий в трансграничной торговле. По ее мнению, оцифровка процесса купли-продажи товара позволила существенно расширить географию реализации продукции, производимой предприятиями Беларуси и России, что положительно влияет на динамику товарооборота между нашими странами.

«Если раньше географическая удаленность во многом определяла уровень развития торговых отношений между регионами и странами, то сегодня, благодаря современным электронным платформам, фактор расстояния полностью утратил свою значимость. Поэтому, воспользовавшись нашей площадкой импортозамещения, предприятие из Хабаровского края или Якутии может без труда найти поставщиков нужного ему товара в Гродненской или Могилевской области и через интернет заключить сделку. Причем торговая система не только подберет товар, на 100% соответствующий требованиям заказчика, но и выделит лучшее ценовое предложение из имеющихся. Все это в автоматическом режиме и с минимальным риском, поскольку биржа контролирует исполнение каждого контракта», – подчеркнула Ирина Наркевич.

Представительница БУТБ также рассказала о самых востребованных группах товаров, реализуемых на площадке импортозамещения. Так, наибольшим спросом у заказчиков по-прежнему пользуются стройматериалы, машины и механизмы, запчасти к оборудованию, расходные материалы, текстиль. Что касается структуры участников, то основная масса – резиденты Республики Беларусь. Однако в последнее время все больший интерес к белорусской площадке проявляют иностранные компании – в первую очередь из Российской Федерации. При этом они торгуют не только с белорусскими предприятиями, но и заключают «транзитные сделки» с другими российскими компаниями или компаниями из третьих стран.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, на 30 июня 2022 г. на площадке импортозамещения БУТБ заключено 2,7 тыс. сделок на общую сумму 19,4 млн BYN.
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