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ЭКОНОМИКА РБ


НОВЫЙ РЕСТОРАН KFC С АВТООКНОМ ПОЯВИЛСЯ В МИНСКЕ


14:47 01.07.2022

Сегодня в Минске открылся новый ресторан сети быстрого обслуживания KFC (ул. Маяковского, 115).

Для автомобилистов работает отдельное окно автораздачи.

Общая площадь помещения — 293 кв. м, а зал площадью 153 кв. м рассчитан на 98 посадочных мест. Быстро сделать заказ и получить детальную информацию о любом блюде помогают четыре digital-киоска. Автоокно, где можно заказать еду, не выходя из машины, работает без перерывов в режиме 24/7, благодаря чему ресторан может обслуживать еще больше посетителей. Кстати, автомобилисты могут стать участниками бонусной программы «Автоклуб KFC» и получать гарантированные вкусные подарки от заведения к каждому заказу на сумму от 15 рублей (и при условии, что в чеке нет акционных товаров и купонов).

В новом ресторане можно попробовать все основные блюда меню KFC: знаменитые куриные крылышки и ножки, которые 80 лет назад сделали знаменитым первые заведения Полковника Сандерса в Кентукки, а также твистеры и бургеры из цельного куриного мяса, разнообразные снэки и десерты.

Для приготовления блюд в KFC используется только цельное куриное мясо, которое панируется и обжаривается непосредственно в ресторане с соблюдением высоких стандартов и требований на всех этапах — от доставки и хранения ингредиентов до приготовления и подачи заказов. Это позволяет обеспечить высочайшее качество и отличный вкус продукции бренда.

Команда нового ресторана KFC в Минске, как и во всей сети, прошла предварительное обучение и стажировку в других заведениях бренда. Работа ресторанов KFC регламентируется международными и локальными стандартами, охватывающими все аспекты: от внешнего вида и гостеприимного обслуживания до правил панировки курицы и процедуры уборки. Это гарантирует, что гости получат стабильно высокое качество блюд и сервиса.

Ресторан на Маяковского стал 43-м в Минске и 74-м в стране. Сегодня заведения KFC работают в 18 городах Беларуси.

KFC, подразделение компании Yum! Brands, Inc. (NYSE: YUM) – международный ресторанный бренд с многолетней историей достижений и инноваций, специализирующийся на блюдах из курицы. История бренда началась с полковника Харланда Сандерса, более 80 лет назад создавшего уникальный рецепт приготовления курицы с применением 11 трав и специй. Этот рецепт был записан на обратной стороне двери в его кухню. Сегодня KFC по-прежнему следует формуле успеха, созданной полковником Сандерсом, – курица панируется и готовится вручную специально обученными поварами более чем в 25 тыс. ресторанов KFC в 145 странах мира.
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