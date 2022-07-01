ОАО «БелАЗ» — управляющая компания холдинга «БелАЗ-холдинг» представил гибридный 130-тонный карьерный самосвал БЕЛАЗ-7513М, аналогов которому в настоящее время в мире нет.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, представлен 130-тонный гибрид с инновационной схемой работы: сочетание дизельного двигателя малой мощности с аккумуляторными батареями и системой рекуперации энергии позволят значительно сократить вредные выбросы в атмосферу и заметно снизить затраты на эксплуатацию самосвала за счет экономии топлива.

Гибрид БЕЛАЗа укомплектован дизельным двигателем ЯМЗ-845 мощностью 537 кВт, а также силовой аккумуляторной батареей (АКБ), состоящей из нескольких аккумуляторных литий-ионных батарей суммарной мощностью 730 кВт. Аккумуляторные батареи в сочетании с дизельным двигателем обеспечивают бесперебойную работу машины в течение рабочей смены без остановки для дополнительной зарядки АКБ. При необходимости предусмотрена возможность зарядки батарей от внешнего зарядного устройства.

БЕЛАЗ-7513М оснащен системой рекуперации энергии, которая позволяет тормозить электромотором без применения тормозных дисков, колодок и гидравлики. Электромотор на этапе торможения работает как генератор, добавляя энергии в тяговую батарею - таким образом, на спуске, а также во время стоянки под загрузкой/разгрузкой самосвал способен заряжать сам себя. В результате обеспечивается полное восполнение затраченной на подъем энергии. Самосвал оборудован также трансмиссией переменно-переменного тока.

Еще одна важная особенность новой разработки - съемные батареи, которые легко можно заменить. По желанию клиента самосвал может поставляться без АКБ и уже на месте эксплуатации дополняться батареями, взятыми в аренду, что делает приобретение гибридной техники еще доступнее и привлекательнее.

БЕЛАЗ-7513М уже в базовой комплектации имеет множеством цифровых систем и датчиков, которые делают его работу абсолютно безопасной, эффективной и комфортной. Предусмотрен предпусковой обогреватель, обогрев платформы и быстросъёмная теплоизоляция, современная система кондиционирования, автоматическая система пожаротушения, светодиодные фары, система видеообзора, многофункциональная система диагностики, система контроля загрузки и топлива с цифровым табло, диагональная лестница с откидным трапом и многое другое.

В планах у БЕЛАЗа – изготовление гибридных карьерных самосвалов и в других классах грузоподъемности – прежде всего, в популярных сегментах 90 и 220 тонн.

Презентация гибридного самосвала состоялась на выставочной площадке БЕЛАЗа в рамках проведения Форума регионов Беларуси и России 30 июня в Гродно. После презентации состоялось подписание соглашения о намерениях к сотрудничеству между ОАО «БЕЛАЗ» и АО «Стройсервис» (Кемеровская область, Российская Федерация), которое предполагает проведение испытаний гибрида в горно-технических условиях потребителя.