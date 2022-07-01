ЭКОНОМИКА РБ

ДИРЕКТОР ДРОГИЧИНСКОЙ КОМПАНИИ ПЛАТИЛ РАБОТНИКАМ ЗАРПЛАТУ «В КОНВЕРТЕ»

13:25 01.07.2022 Кобринским межрайотделом финансовых расследований пресечена противоправная деятельность директора дрогичинского общества с ограниченной ответственностью, выплачивавшего зарплату своим работникам «в конверте». Как сообщили ЭКОПРЕЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, на протяжении трех лет фирма, занимающаяся оптовой торговлей техникой и оборудованием для сельского и лесного хозяйства, выплачивала работникам зарплату «в конверте». Серая зарплата перечислялась на расчетные счета подконтрольных индивидуальных предпринимателей за якобы оказанные ими услуги по деятельности агентов, после чего обналичивалась и передавалась работникам общества. С этих сумм не уплачивались отчисления в Фонд социальной защиты населения и подоходный налог. Ущерб государству составил более 70 тыс. рублей. В отношении директора коммерческой компании возбуждено уголовное дело. Причиненный государству ущерб возмещен в полном объеме.