Предприятия-резиденты СЭЗ «Гродноинвест» приняли участие в экспозиции белорусских компаний, производящих импортозамещающую продукцию для российского рынка в рамках секционного заседания «Эффективное импортозамещение в Союзном государстве: проекты, стимулы, координация» на IX Форуме регионов Беларуси и России.

Как сообщает сайт СЭЗ, гродненские предприятия «МедЛен», «Гродторгмаш», «ЕУЭкоПак», «Биган» представили санитарно-гигиенические изделия из льна и хлопка, многослойную синтетическую оболочку для пищевой отрасли, экологическую бумажную упаковку, технологическое оборудование. Другие резиденты СЭЗ приняли участие в экспозиции Гродненской области в здании облисполкома.

Резиденты СЭЗ «Гродноинвест» активно расширяют ассортимент продукции для замещения импортных аналогов, развивают кооперационные связи с действующими компаниями Гродненской области в рамках специального правового режима СЭЗ. Сегодня выручка от реализации товаров, услуг другим резидентам СЭЗ превышает отметку в 100 млн рублей.