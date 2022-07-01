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ЭКОНОМИКА РБ
РЕЗИДЕНТЫ СЭЗ «ГРОДНОИНВЕСТ» ПРЕДСТАВИЛИ ПРОДУКЦИЮ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В РАМКАХ ФОРУМА РЕГИОНОВ БЕЛАРУСИ И РОССИИ
12:48 01.07.2022
Предприятия-резиденты СЭЗ «Гродноинвест» приняли участие в экспозиции белорусских компаний, производящих импортозамещающую продукцию для российского рынка в рамках секционного заседания «Эффективное импортозамещение в Союзном государстве: проекты, стимулы, координация» на IX Форуме регионов Беларуси и России.
Как сообщает сайт СЭЗ, гродненские предприятия «МедЛен», «Гродторгмаш», «ЕУЭкоПак», «Биган» представили санитарно-гигиенические изделия из льна и хлопка, многослойную синтетическую оболочку для пищевой отрасли, экологическую бумажную упаковку, технологическое оборудование. Другие резиденты СЭЗ приняли участие в экспозиции Гродненской области в здании облисполкома.
Резиденты СЭЗ «Гродноинвест» активно расширяют ассортимент продукции для замещения импортных аналогов, развивают кооперационные связи с действующими компаниями Гродненской области в рамках специального правового режима СЭЗ. Сегодня выручка от реализации товаров, услуг другим резидентам СЭЗ превышает отметку в 100 млн рублей.
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