Белпочта вводит плату за выдачу международных переводов. Об этом сообщает Telegram-канал предприятия.

«РУП «Белпочта» с 4 июля 2022 года вводится плата за выдачу и пересчет наличных денежных средств при выплате входящих международных почтовых денежных переводов в операционных кассах объектов почтовой связи и на дому в размере 15% от суммы», - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что плата не взимается при выплате международных почтовых денежных переводов по социально значимым неторговым платежам при условии предъявления получателем международного перевода оригинала документа либо его копии, заверенной в установленном законодательством порядке, подтверждающего принадлежность международного перевода к социально значимым неторговым платежам (исполнительный лист, решение суда, справка о начислении пенсии и пр.).