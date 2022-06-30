В ГомГМУ стартует сезон летней науки. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Согласно информации, на базе Гомельского государственного медицинского университета 4 июля откроются две летние образовательные школы для студентов: II республиканская летняя научно-образовательная школа с международным участием «Современная онкология» и научно-образовательная школа «Нейролето в Гомеле».

В работе II республиканской летней научно-образовательной школы с международным участием «Современная онкология» планируется участие 50 студентов и молодых специалистов из белорусских медвузов БГМУ, ВГМУ, ГрГМУ, ГомГМУ, а также из ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет».

«Нейролето в Гомеле» проведут вместе студенты 4-6 курсов медицинских ВУЗов нашей страны.

Программы образовательных школ включают в себя знакомство студентов и молодых специалистов с клиническими базами кафедр, чтение лекций по актуальным современным методам диагностики и лечения, участие в клинических обходах, осмотр профильных пациентов в отделениях, обсуждение и разбор клинических случаев, отработка практических навыков, а также научно-практическая работа.

Онкологи проведут диалоговую площадку «Роль молодежной науки в формировании профессиональных компетенций будущих врачей» с участием членов Совета молодых ученых при Министерстве образования Республики Беларусь, участники встретятся с представителями Республиканского молодежного совета при Министерстве здравоохранения Республики Беларусь и Республиканских научно-исследовательских центров, занимающихся разработкой изделий медицинского назначения.

Неврологи проведут конкурс творческих проектов «Неврология будущего», неврологический квиз и много других интересных мероприятий.