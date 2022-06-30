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ЭКОНОМИКА РБ


НА РЕМОНТ ДОРОГ И МОСТОВ В БЕЛАРУСИ ПЛАНИРУЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВЫДЕЛИТЬ 300 МЛН РУБЛЕЙ


11:17 01.07.2022

На ремонт дорог и мостов планируется дополнительно выделить 300 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтранса Беларуси, из них 200 млн рублей пойдут на республиканские дороги и мосты, 100 млн – на местную дорожную сеть.

Данное финансирование позволит отремонтировать порядка 250 км грузонапряженных участков автодорог. Например, на трассе М-1 Брест - Минск - граница России, М-3 Минск - Витебск, М-10 граница России - Гомель - Кобрин, Р-20 Витебск - Полоцк - граница Латвии и др.

В настоящее время в республике продолжается масштабная работа по реконструкции мостов – восстанавливаются 13 таких крупных объектов. В этом году движение будет открыто по 5 из них.

За счет полученных средств будут начаты ремонтные работы на следующих мостах: через реку Дрисса на автодороге Р-117, через Березину на Р-43, через Неман (один мост на М-11/Е85, второй – на Р-41) и через Сож на Р-74 и др.

Отметим, что в апреле 2022 года объем средств республиканского дорожного фонда, направляемых на финансирование ремонта мостовых сооружений, был увеличен на 47 млн рублей.
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