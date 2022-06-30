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ЭКОНОМИКА РБ
ЭКСПОРТ МЕДУСЛУГ В БЕЛАРУСИ ВЫРОС В 2 РАЗА
11:06 01.07.2022
Экспорт медуслуг в Беларуси вырос в 2, а с некоторыми странами и в 3 раза - в зависимости от страны проживания пациента. Об этом заявил замминистра здравоохранения Борис Андросюк.
«В послековидный период введение режима безвизового въезда к нам граждан соседних государств, дало результат. В разы вырос экспорт медуслуг: иностранцы, особенно из ближних к нам стран Евросоюза, активно едут к нам за медпомощью. Поток пациентов-иностранцев вырос в 2-3 раза - в зависимости от страны проживания пациента. Судя по отзывам и благодарностям, услуги оказываются на высоком уровне. А цены у нас ниже, чем в Евросоюзе. При этом наши специалисты используют самые современные материалы. Это сказывается на спросе. Мы всегда открыты и рады гостям. К нам едут люди из более чем 130 стран мира, только за прошлый год пролечились 160 тыс. иностранцев», - сказал он.
К слову, за прошлую пятилетку было потрачено на модернизацию системы здравоохранения 1,5 миллиарда рублей. А на 2021-2026 год запланировано потратить 4,5 миллиарда.
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