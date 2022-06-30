ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
01.07.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ЭКСПОРТ МЕДУСЛУГ В БЕЛАРУСИ ВЫРОС В 2 РАЗА


11:06 01.07.2022

Экспорт медуслуг в Беларуси вырос в 2, а с некоторыми странами и в 3 раза - в зависимости от страны проживания пациента. Об этом заявил замминистра здравоохранения Борис Андросюк.

«В послековидный период введение режима безвизового въезда к нам граждан соседних государств, дало результат. В разы вырос экспорт медуслуг: иностранцы, особенно из ближних к нам стран Евросоюза, активно едут к нам за медпомощью. Поток пациентов-иностранцев вырос в 2-3 раза - в зависимости от страны проживания пациента. Судя по отзывам и благодарностям, услуги оказываются на высоком уровне. А цены у нас ниже, чем в Евросоюзе. При этом наши специалисты используют самые современные материалы. Это сказывается на спросе. Мы всегда открыты и рады гостям. К нам едут люди из более чем 130 стран мира, только за прошлый год пролечились 160 тыс. иностранцев», - сказал он.

К слову, за прошлую пятилетку было потрачено на модернизацию системы здравоохранения 1,5 миллиарда рублей. А на 2021-2026 год запланировано потратить 4,5 миллиарда.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 01.07.2022
валюта курс
EUR 2.6705
USD 2.5663
RUB 4.8865
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 30.06.2022
валюта курс +/-
EUR 2.6705 +0.0075
USD 2.5663 +0.0428
RUB 4.8865 -0.084
все курсы архив

Курсы в банках
на 01.07.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7070 2.7370
USD 2.5550 2.5660
RUB 3.8000 4.8500
подробнее

Конвертация в банках
на 01.07.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0550 1.0700
EUR/RUB 58.0000 70.5000
USD/RUB 53.0000 65.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте