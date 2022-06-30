|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|01.07.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ЧЕТВЕРТЫЙ ПО СЧЕТУ РЕЗИДЕНТ С НАЧАЛА ГОДА ЗАРЕГИСТРИРОВАН В СЭЗ «ВИТЕБСК»
09:37 01.07.2022
В администрации СЭЗ «Витебск» 30 июня 2022 г. зарегистрирован четвертый по счету с начала года резидент – общество с ограниченной ответственностью «Конкорд Эко».
Как сообщает сайт СЭЗ, компания будет реализовывать инвестиционный проект по реконструкции производственной базы в Полоцке со строительством линии по выпуску древесных топливных гранул.
Целью инвестиционного проекта является содействие ускорению перехода к климатически нейтральной экономике посредствам организации производства древесных топливных гранул (пеллет), переход от сырьевой модели экспорта к экспорту продукции с высокой добавленной стоимостью.
Проект предполагает создание новых производственных мощностей, рост объемов производства экспортно-ориентированной продукции, создание новых рабочих мест.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 01.07.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 30.06.2022
Курсы в банках
на 01.07.2022
Конвертация в банках
на 01.07.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте