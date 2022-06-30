В администрации СЭЗ «Витебск» 30 июня 2022 г. зарегистрирован четвертый по счету с начала года резидент – общество с ограниченной ответственностью «Конкорд Эко».

Как сообщает сайт СЭЗ, компания будет реализовывать инвестиционный проект по реконструкции производственной базы в Полоцке со строительством линии по выпуску древесных топливных гранул.

Целью инвестиционного проекта является содействие ускорению перехода к климатически нейтральной экономике посредствам организации производства древесных топливных гранул (пеллет), переход от сырьевой модели экспорта к экспорту продукции с высокой добавленной стоимостью.

Проект предполагает создание новых производственных мощностей, рост объемов производства экспортно-ориентированной продукции, создание новых рабочих мест.