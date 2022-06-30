|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|01.07.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ВНЕШНИЙ ГОСДОЛГ БЕЛАРУСИ С НАЧАЛА ГОДА ВЫРОС НА 1,0%, ВНУТРЕННИЙ – НА 8,6%
09:28 01.07.2022
Государственный долг Беларуси на 1 июня 2022 года составил 60,506 млрд рублей и увеличился с начала 2022 года на 3,8%.
Согласно данным Минфина, за май 2022 года общий госдолг за счет курсовых разниц снизился на 579 млн рублей, или 0,9%.
Внешний государственный долг по состоянию на 1 июня 2022 года составил $18,406 млрд, увеличившись с начала года с учетом курсовых разниц на $185,4 млн, или на 1,0%.
При этом за май 2022 года внешний госдолг вырос на $348,9 млн, или на 1,9%.
Внутренний государственный долг по состоянию на 1 июня 2022 года составил 12,864 млрд рублей, увеличившись с начала года на 1,018 млрд рублей, или на 8,6%.
За май 2022 года внутренний госдолг снизился на 310 млн рублей (за счет укрепления курса рубля), или на 2,4%.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 01.07.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 30.06.2022
Курсы в банках
на 01.07.2022
Конвертация в банках
на 01.07.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте