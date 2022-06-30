Государственный долг Беларуси на 1 июня 2022 года составил 60,506 млрд рублей и увеличился с начала 2022 года на 3,8%.

Согласно данным Минфина, за май 2022 года общий госдолг за счет курсовых разниц снизился на 579 млн рублей, или 0,9%.

Внешний государственный долг по состоянию на 1 июня 2022 года составил $18,406 млрд, увеличившись с начала года с учетом курсовых разниц на $185,4 млн, или на 1,0%.

При этом за май 2022 года внешний госдолг вырос на $348,9 млн, или на 1,9%.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 июня 2022 года составил 12,864 млрд рублей, увеличившись с начала года на 1,018 млрд рублей, или на 8,6%.

За май 2022 года внутренний госдолг снизился на 310 млн рублей (за счет укрепления курса рубля), или на 2,4%.