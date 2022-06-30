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ЭКОНОМИКА РБ


БАРАНОВИЧСКИЙ КЖБК ОСВОИЛ НОВЫЙ ВИД ПРОДУКЦИИ


18:27 30.06.2022

Предприятие холдинга «Белорусская цементная компания» – филиал «Барановичский КЖБК» ОАО «Кричевцементношифер» освоил новый вид продукции.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БЦК, комбинат железобетонных конструкций начал производить открылки портальных оголовков. Это позволит значительно сэкономить при строительстве траншей для хранения силоса.

Кроме того, такие изделия широко используются как ограждающие блоки при хранении сыпучих материалов. Открылки отличаются высокой прочностью, морозостойкостью и водонепроницаемостью. Вес изделия – 4,3 тонны.
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