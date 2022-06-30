В Могилевской области в июне госконтролерами выявлены и пресечены нарушения дисциплины цен в 16 торговых объектах в Бобруйске, а также Белыничском, Мстиславском и Осиповичском районах.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, цены завышались на более чем 130 наименований товаров. Чаще всего - на синтетические моющие и чистящие средства, мыло туалетное, зубную пасту, чулочно-носочные изделия для детей, а также фрукты и овощи.

В отдельных объектах торговли торговые надбавки на мыло были завышены до 5,5 раза, на плодоовощную продукцию – до 4,5 раза, на стиральный порошок – более чем в 2 раза.

Например, в Мстиславле предприниматель установила на туалетное мыло торговую надбавку от 125% до 134% вместо разрешенных 30%. Бобруйский предприниматель продавал на рынке по завышенной цене овощи: морковь - с торговой надбавкой в 130%, а свеклу в 100% (вместо разрешенных 30%).

После вмешательства КГК все цены снижены до законодательно допустимых размеров. Местным органам власти поручено принять дополнительные меры по профилактике и недопущению подобных фактов.

Одна из причин нарушения дисциплины цен на непродовольственные товары - недостаточная информированность субъектов торговли

Комитет госконтроля напоминает, что с апреля 2022 года введено регулирование цен на ряд непродовольственных товаров (мыло туалетное и хозяйственное твердое, салфетки бумажные, подгузники детские, синтетические моющие и чистящие средства порошкообразные, зубная паста и др.). На эту продукцию установлены предельные максимальные торговые надбавки.