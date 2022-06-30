ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
30.06.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В 16 ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТАХ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАВЫШАЛИСЬ ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ И ТОВАРЫ


18:22 30.06.2022

В Могилевской области в июне госконтролерами выявлены и пресечены нарушения дисциплины цен в 16 торговых объектах в Бобруйске, а также Белыничском, Мстиславском и Осиповичском районах.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, цены завышались на более чем 130 наименований товаров. Чаще всего - на синтетические моющие и чистящие средства, мыло туалетное, зубную пасту, чулочно-носочные изделия для детей, а также фрукты и овощи.

В отдельных объектах торговли торговые надбавки на мыло были завышены до 5,5 раза, на плодоовощную продукцию – до 4,5 раза, на стиральный порошок – более чем в 2 раза.

Например, в Мстиславле предприниматель установила на туалетное мыло торговую надбавку от 125% до 134% вместо разрешенных 30%. Бобруйский предприниматель продавал на рынке по завышенной цене овощи: морковь - с торговой надбавкой в 130%, а свеклу в 100% (вместо разрешенных 30%).

После вмешательства КГК все цены снижены до законодательно допустимых размеров. Местным органам власти поручено принять дополнительные меры по профилактике и недопущению подобных фактов.

Одна из причин нарушения дисциплины цен на непродовольственные товары - недостаточная информированность субъектов торговли

Комитет госконтроля напоминает, что с апреля 2022 года введено регулирование цен на ряд непродовольственных товаров (мыло туалетное и хозяйственное твердое, салфетки бумажные, подгузники детские, синтетические моющие и чистящие средства порошкообразные, зубная паста и др.). На эту продукцию установлены предельные максимальные торговые надбавки.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 30.06.2022
валюта курс
EUR 2.6630
USD 2.5235
RUB 4.9705
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 30.06.2022
валюта курс +/-
EUR 2.6705 +0.0075
USD 2.5663 +0.0428
RUB 4.8865 -0.084
все курсы архив

Курсы в банках
на 30.06.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7200 2.7400
USD 2.5550 2.5700
RUB 3.8000 4.8000
подробнее

Конвертация в банках
на 30.06.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0580 1.0700
EUR/RUB 58.5000 70.5000
USD/RUB 55.0000 65.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте