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ЭКОНОМИКА РБ
ДВИЖЕНИЕ НА ДВУХ ПОГРАНПЕРЕХОДАХ С ЛИТВОЙ И ЛАТВИЕЙ БУДЕТ ОГРАНИЧЕНО
18:09 30.06.2022
Движение на двух погранпереходах с Литвой и Латвией будет ограничено. Об этом сообщает Telegram-канал Госпогракомитета Беларуси.
Согласно информации, в пункте пропуска Григоровщина (сопредельный латвийский – Патерниеки) с 1 июля будет проводиться замена части дорожного полотна на бетонное покрытие. В этой связи на погранпереходе организуется реверсивное движение транспорта.
Кроме того, 6 и 7 июля с 09:00 до 14:00 в пункте пропуска Видзы (сопредельный литовский – Твярячюс) будет прекращено движение всех видов транспортных средств в связи с заменой асфальтового покрытия.
Водителям необходимо руководствоваться временной схемой организации дорожного движения и учитывать требования дорожных знаков.
Для более комфортного пересечения границы в указанный период Госпогранкомитет рекомендует выбирать ближайшие пункты пропуска для следования в страну назначения.
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