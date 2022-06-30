Движение на двух погранпереходах с Литвой и Латвией будет ограничено. Об этом сообщает Telegram-канал Госпогракомитета Беларуси.

Согласно информации, в пункте пропуска Григоровщина (сопредельный латвийский – Патерниеки) с 1 июля будет проводиться замена части дорожного полотна на бетонное покрытие. В этой связи на погранпереходе организуется реверсивное движение транспорта.

Кроме того, 6 и 7 июля с 09:00 до 14:00 в пункте пропуска Видзы (сопредельный литовский – Твярячюс) будет прекращено движение всех видов транспортных средств в связи с заменой асфальтового покрытия.

Водителям необходимо руководствоваться временной схемой организации дорожного движения и учитывать требования дорожных знаков.

Для более комфортного пересечения границы в указанный период Госпогранкомитет рекомендует выбирать ближайшие пункты пропуска для следования в страну назначения.