BREMOR вывела на полную мощность первую в стране экологичную холодильную систему мощностью 16 МВт.

Вместо фреона в ней используются природные хладагенты, которые не разрушают озоновый слой. Комплекс создан для обеспечения заморозки, охлаждения и хранения разных видов продукции, а также поддержания температурного режима в цехах компании.

Каскадная система введена в строй в начале года, однако на ожидаемую мощность выходила постепенно. Сейчас она работает в полноценном режиме, обеспечивая холодом одно из крупнейших производств в Европе.

Система работает на природных хладагентах и не использует вредный для планеты фреон. После запуска производство BREMOR практически полностью перейдет на «экологичный холод», чтобы внести вклад в сохранение атмосферы Земли.

«Холодильный комплекс такого масштаба и сложности запущен в Беларуси впервые. Он очень удобен в эксплуатации. Каскадная система обеспечивает разные температурные режимы, что необходимо для мультипродуктового производства. Все наши продукты: сельдь, икра, мороженое, пельмени – нуждаются в обеспечении индивидуальных температурных режимов. Работая над проектом, мы рассматривали разные предложения, но остановились на самом экологичном. Возможность использования для охлаждения природных хладагентов для нас крайне важный аспект. Мы считаем, что за этим будущее», – подчеркнул заместитель директора по экономике и финансам компании BREMOR Илья Стрижнев.

Мощность холодильного комплекса составляет внушительные 16 МВт, что сопоставимо с возможностями 32 000 бытовых холодильников. И в 16 раз больше, чем у каскадной системы находящегося рядом 9-этажного автоматизированного складского комплекса для хранения замороженных и охлажденных продуктов.

Новый экокомплекс способен создавать и поддерживать температуры от – 42 до +18 ⁰С. Так, для шоковой заморозки морепродуктов каскадная система воссоздает антарктический холод, для охлаждения крабовых палочек – условия классического холодильника, а для производства – поддерживает комфортную температуру даже в аномально жаркую погоду. Там, где раньше «трудились» десятки установок с разными режимами, сейчас справляется один комплекс.

Пилотная эксплуатация подтвердила высокие термодинамические свойства: система идеально держит холод и сводит к минимуму тепловые потери. В будущем холодильный комплекс также планируется использовать для нагрева воды. Для этого можно задействовать тепло, которое забирается из цехов.

«Этот комплекс обладает высокой гибкостью. Например, он одновременно обеспечивает шоковую заморозку рыбы и морепродуктов при 40-42 градусах мороза и охлаждение сурими при температуре +2...+4 ⁰С. В Беларуси нет аналогов комплексу с таким набором температур», – пояснил главный инженер предприятия Игорь Млынчик.

На создание холодильного комплекса ушло около двух лет. Используется компрессорное оборудование японского бренда Myсom.

Комплекс отличается повышенной безопасностью. Используемый для охлаждения аммиак не покидает компрессорный цех. Даже в случае аварии он не попадет в цеха, где работают люди. Помимо экологичности и безопасности комплекс обладает еще одним немаловажным преимуществом – энергоэффективностью.

«Комплекс не только не создает парниковый эффект при работе, он расходует меньше электроэнергии на получение единицы холода, а это значит, что тратится меньше энергоресурсов. Как известно, любая экономия энергии – это уже вклад в сохранение окружающей среды, не говоря о переходе на природные хладагенты. Так что экологический эффект новой каскадной системы сложно переоценить», – убежден главный энергетик BREMOR Тимофей Грицевич.

Новый объект интересен как опыт внедрения технологий завтрашнего дня. До 2030 года переход на природные хладагенты может стать обязательным для заводов, фабрик и логистических комплексов. В BREMOR сделали это почти на десятилетие раньше, направив усилия на сохранение атмосферы Земли.