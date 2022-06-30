В январе-мае 2022 г. организациями всех форм собственности в Могилевской области построено 698 новых квартир.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 76 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 20,8 тыс. квадратных метров общей площади, или 27,4% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 17,2 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 32,9 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 43,3% от общего ввода по области.