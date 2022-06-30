ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
30.06.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


БРЕСТСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ВЫЯВИЛИ ПОЧТИ 5 ТЫС. НЕЗАДЕКЛАРИРОВАННЫХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ ТЕПЛИЦ


17:48 30.06.2022

В грузовом автомобиле MAN, следовавшем из Нидерландов через пункт пропуска «Козловичи», брестские таможенники выявили партию незадекларированных металлоконструкций для теплиц стоимостью порядка 300 тыс. рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, польский перевозчик представил к таможенному оформлению документы, согласно которым в автомобиле находились металлоконструкции для теплиц (колонны, детали для сборки и опорные профили).

Во время таможенного досмотра брестские таможенники установили, что фактическое количество товара превышает заявленное почти на 5 тыс. единиц. В документах не оказалось сведений о металлических желобах, алюминиевых толкателях вентиляции, балках привода из металла и других конструкциях.

По данному факту Брестской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 1 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь (недекларирование). Санкцией данной статьи предусмотрено наложение штрафа в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 30.06.2022
валюта курс
EUR 2.6630
USD 2.5235
RUB 4.9705
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 30.06.2022
валюта курс +/-
EUR 2.6705 +0.0075
USD 2.5663 +0.0428
RUB 4.8865 -0.084
все курсы архив

Курсы в банках
на 30.06.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7200 2.7400
USD 2.5550 2.5700
RUB 3.8000 4.8000
подробнее

Конвертация в банках
на 30.06.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0580 1.0700
EUR/RUB 58.5000 70.5000
USD/RUB 55.0000 65.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте