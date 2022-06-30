|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|30.06.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
БРЕСТСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ВЫЯВИЛИ ПОЧТИ 5 ТЫС. НЕЗАДЕКЛАРИРОВАННЫХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ ТЕПЛИЦ
17:48 30.06.2022
В грузовом автомобиле MAN, следовавшем из Нидерландов через пункт пропуска «Козловичи», брестские таможенники выявили партию незадекларированных металлоконструкций для теплиц стоимостью порядка 300 тыс. рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, польский перевозчик представил к таможенному оформлению документы, согласно которым в автомобиле находились металлоконструкции для теплиц (колонны, детали для сборки и опорные профили).
Во время таможенного досмотра брестские таможенники установили, что фактическое количество товара превышает заявленное почти на 5 тыс. единиц. В документах не оказалось сведений о металлических желобах, алюминиевых толкателях вентиляции, балках привода из металла и других конструкциях.
По данному факту Брестской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 1 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь (недекларирование). Санкцией данной статьи предусмотрено наложение штрафа в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 30.06.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 30.06.2022
Курсы в банках
на 30.06.2022
Конвертация в банках
на 30.06.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте