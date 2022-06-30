В грузовом автомобиле MAN, следовавшем из Нидерландов через пункт пропуска «Козловичи», брестские таможенники выявили партию незадекларированных металлоконструкций для теплиц стоимостью порядка 300 тыс. рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, польский перевозчик представил к таможенному оформлению документы, согласно которым в автомобиле находились металлоконструкции для теплиц (колонны, детали для сборки и опорные профили).

Во время таможенного досмотра брестские таможенники установили, что фактическое количество товара превышает заявленное почти на 5 тыс. единиц. В документах не оказалось сведений о металлических желобах, алюминиевых толкателях вентиляции, балках привода из металла и других конструкциях.

По данному факту Брестской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 1 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь (недекларирование). Санкцией данной статьи предусмотрено наложение штрафа в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.