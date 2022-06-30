Дефицит республиканского бюджета за январь-май 2022 года составил 1,012 млрд рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, доходы бюджета сектора государственного управления за январь-май 2022 года сложились в сумме 27,3 млрд рублей, или 40,2% уточненного годового плана.

Поступление НДС составило 6,5 млрд рублей, или 40,4% уточненного годового плана. Налога на прибыль поступило 1,5 млрд рублей, или 30,6% уточненного годового плана. Акцизы поступили в сумме 1,7 млрд рублей, или 47,8%. Доходы от внешнеэкономической деятельности составили 1,2 млрд рублей, или 26,2% уточненного годового плана.

Доходы республиканского бюджета 11 млрд. рублей, или 38,5% уточненного годового плана.

Поступления в Фонд социальной защиты населения составили 8,7 млрд рублей, или 40,6% утвержденного годового плана.

По состоянию на 1 июня 2022 года задолженность по налогам и сборам составила 248,1 млн рублей.

Расходы бюджета сектора государственного управления за январь-май 2022 года составили 27,5 млрд рублей, или 38,2% уточненного годового плана.

На общегосударственную деятельность направлено 4,7 млрд рублей (31,6%), на финансирование национальной экономики – 3,1 млрд рублей (44,7%), на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) – 8,7 млрд рублей (38,3%).

Расходы республиканского бюджета составили 12 млрд рублей, или 36,5% уточненного годового плана.

Расходы Фонда социальной защиты населения 8,4 млрд. рублей, или 39,8% утвержденного годового плана.

Дефицит (превышение расходов над доходами) бюджета сектора государственного управления за январь-май 2022 года сложился в сумме 0,2 млрд рублей.

Профицит бюджета Фонда социальной защиты населения составил 0,3 млрд рублей.