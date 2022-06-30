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ЭКОНОМИКА РБ
В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В ЯНВАРЕ-МАЕ ПОДРОС НА 0,7%
17:05 30.06.2022
В Могилевской области розничный товарооборот в январе-мае 2022 г. составил 2260 млн рублей, или 100,7% в сопоставимых ценах к уровню января-мая 2021 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 14,9 рубля против 13 рублей за аналогичный период предыдущего года.
Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 91,9% розничного товарооборота области, в январе-мае 2022 г. составил 2077,4 млн рублей, или 101,7% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
Оптовый товарооборот в январе-мае 2022 г. составил 1433,6 млн рублей, или в сопоставимых ценах 101,6% к уровню января-мая 2021 г.
Товарооборот общественного питания в январе-мае 2022 г. составил 102,8 млн рублей, или 100,9% в сопоставимых ценах к уровню января-мая 2021 г.
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