По состоянию на 30 июня 2022 года организации торфяной промышленности объединения «Белтопгаз» добыли 1 млн тонн торфа.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГПО «Белтопгаз», к началу сезона добычи торфопредприятия подошли с максимальной готовностью, что наряду с погодными условиями позволяет добиться высоких темпов.

На сегодня объем добычи на 30% превышает аналогичный показатель прошлого года. Для обеспечения потребностей отечественной экономики и поставок на внешние рынки в текущем сезоне планируется добыть свыше 2,3 млн тонн торфа.

В общей доле использования местных ТЭР в республике торф занимает порядка 15%. Ежегодное потребление торфяного топлива составляет около 1 млн т, что позволяет заместить около 450 млн м3 природного газа.

Торфяную отрасль представляет 16 организаций, которые ежегодно производят более 1 млн тонн продукции топливного назначения (брикеты, сушенка торфяная и торф кусковой) и более 100 тыс. тонн продукции нетопливного назначения (грунты торфяные питательные, торф верховой кипованный и торф для компостирования, используемые в сельском хозяйстве).

Основным направлением реализации торфяной продукции является удовлетворение спроса внутреннего рынка страны. На экспорт ежегодно поставляется порядка 100 тысяч тонн продукции.