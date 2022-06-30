|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|30.06.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
МИНЛЕСХОЗ БЕЛАРУСИ ИНИЦИИРУЕТ СОЗДАНИЕ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО ЛЕСОСЕМЕННОГО РАЙОНИРОВАНИЯ ЛЕСНЫХ РАСТЕНИЙ
16:39 30.06.2022
Минлесхоз Беларуси инициирует создание на законодательном уровне межгосударственного лесосеменного районирования лесных растений. С таким предложением к участникам IX Форума регионов Беларуси и России обратился первый замминистра лесного хозяйства Александр Драгун.
По его словам, это позволит на научной основе осуществлять поставки семенного и посадочного материала для Республики Беларусь и Российской Федерации, идентичных по лесорастительным и климатическим условиям регионам, в которых планируется их использование.
«На протяжении многих лет лесохозяйственные учреждения Беларуси в области семеноводства лесных растений и выращивания посадочного материала основных лесообразующих пород сотрудничали с регионами Российской Федерации (Псковская, Новгородская, Калининградская, Брянская, Смоленская, Калужская, Московская области и др.). К сожалению, в настоящее время взаимовыгодные контакты белорусских лесоводов с российскими арендаторами леса и лесопользователями в области поставок посадочного материала и семян лесных растений основных лесообразующих пород не осуществляются», - посетовал чиновник.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 30.06.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 30.06.2022
Курсы в банках
на 30.06.2022
Конвертация в банках
на 30.06.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте