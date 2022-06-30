Минлесхоз Беларуси инициирует создание на законодательном уровне межгосударственного лесосеменного районирования лесных растений. С таким предложением к участникам IX Форума регионов Беларуси и России обратился первый замминистра лесного хозяйства Александр Драгун.

По его словам, это позволит на научной основе осуществлять поставки семенного и посадочного материала для Республики Беларусь и Российской Федерации, идентичных по лесорастительным и климатическим условиям регионам, в которых планируется их использование.

«На протяжении многих лет лесохозяйственные учреждения Беларуси в области семеноводства лесных растений и выращивания посадочного материала основных лесообразующих пород сотрудничали с регионами Российской Федерации (Псковская, Новгородская, Калининградская, Брянская, Смоленская, Калужская, Московская области и др.). К сожалению, в настоящее время взаимовыгодные контакты белорусских лесоводов с российскими арендаторами леса и лесопользователями в области поставок посадочного материала и семян лесных растений основных лесообразующих пород не осуществляются», - посетовал чиновник.