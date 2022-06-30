Грузооборот транспорта Могилевской области в январе-мае 2022 г. составил 787 млн тонно-километров, или 87,7% к соответствующему периоду 2021 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в январе-мае 2022 г. пассажирооборот составил 366,9 млн пассажиро-километров, или 98% к соответствующему периоду 2021 года.

Услугами пассажирского транспорта воспользовались 56,6 млн человек, или 93,6% к январю-маю 2021 г.

Информация о грузоперевозках транспортных организаций области за пять месяцев текущего года не представлена.