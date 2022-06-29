ЭКОНОМИКА РБ

НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ СЭЗ «МИНСК» БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЬ ВТОРИЧНЫЕ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

15:09 30.06.2022 Белорусская компания ПКООО «КИПТЕПЛОСЕРВИС» 29 июня стала резидентом свободной экономической зоны «Минск». Как сообщает сайт СЭЗ, новый резидент будет реализовывать инвестиционный проект «Развитие производства вторичных строительных материалов как материально-технической основы ресурсоэффективного и безотходного строительства». Этот проект получил поддержку Центра ресурсоэффективного и более чистого производства в Беларуси и его реализация будет способствовать практической реализации идеи промышленного симбиоза в промзоне Шабаны и выступать в качестве предпосылки для создания эко-промышленного парка.