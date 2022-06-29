|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|30.06.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ СЭЗ «МИНСК» БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЬ ВТОРИЧНЫЕ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
15:09 30.06.2022
Белорусская компания ПКООО «КИПТЕПЛОСЕРВИС» 29 июня стала резидентом свободной экономической зоны «Минск».
Как сообщает сайт СЭЗ, новый резидент будет реализовывать инвестиционный проект «Развитие производства вторичных строительных материалов как материально-технической основы ресурсоэффективного и безотходного строительства».
Этот проект получил поддержку Центра ресурсоэффективного и более чистого производства в Беларуси и его реализация будет способствовать практической реализации идеи промышленного симбиоза в промзоне Шабаны и выступать в качестве предпосылки для создания эко-промышленного парка.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 30.06.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 29.06.2022
Курсы в банках
на 30.06.2022
Конвертация в банках
на 30.06.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте