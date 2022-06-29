В январе-мае 2022 г. объем промышленного производства Могилевской области в текущих ценах составил 5905,9 млн рублей, или в сопоставимых ценах 97,1% к уровню января-мая 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 100,3%, в обрабатывающей промышленности – 96,6%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 98,3% и в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 104,9%.