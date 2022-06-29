Внедрение «зеленых» технологий повысит конкурентоспособность белорусской продукции. Об этом заявила 30 июня 2022 года заместитель министра экономики Татьяна Бранцевич, выступая на IX Форуме регионов Беларуси и России.

Заместитель главы экономического ведомства в своем докладе рассказала о совместной работе двух стран в решении эколого-экономических вопросов.

«Вместе с российскими коллегами в рамках Межведомственной рабочей группы отрабатываем подходы к развитию механизмов «зеленого» финансирования. Этот перспективный инструмент позволит эффективнее привлекать капитал в проекты устойчивого развития. Наиболее успешный опыт и практические наработки Международного финансового центра «Астана», государственной корпорации развития России и Аналитического кредитного рейтингового агентства вошли проект Концепции «зеленых» облигаций правительства Беларуси», – отметила Татьяна Бранцевич, которую цитирует пресс-служба Минэкономики.

Значительный фрагмент доклада заместителя министра экономики был посвящен продвижению и реализации Беларусью «зеленой» повестки на площадках ЕАЭС и Союзного государства.

«Национальный план действий по развитию «зеленой» экономики ставит амбициозные задачи стимулирования низкоуглеродного развития, активизации сотрудничества в области атомной энергетики и электротранспорта. Для этого необходимо продолжить сотрудничество наших стран по дальнейшей гармонизации подходов в этой сфере. Внедрение «зеленых» технологий и экономики замкнутого цикла ведет к улучшению окружающей среды и здоровья людей, сбережению ресурсов, повышению наукоемкости и конкурентоспособности выпускаемой нашими странами продукции», - резюмировала Татьяна Бранцевич.