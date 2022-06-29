ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
30.06.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ВНЕДРЕНИЕ «ЗЕЛЕНЫХ» ТЕХНОЛОГИЙ ПОВЫСИТ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ БЕЛОРУССКОЙ ПРОДУКЦИИ - МИНЭКОНОМИКИ


14:00 30.06.2022

Внедрение «зеленых» технологий повысит конкурентоспособность белорусской продукции. Об этом заявила 30 июня 2022 года заместитель министра экономики Татьяна Бранцевич, выступая на IX Форуме регионов Беларуси и России.

Заместитель главы экономического ведомства в своем докладе рассказала о совместной работе двух стран в решении эколого-экономических вопросов.

«Вместе с российскими коллегами в рамках Межведомственной рабочей группы отрабатываем подходы к развитию механизмов «зеленого» финансирования. Этот перспективный инструмент позволит эффективнее привлекать капитал в проекты устойчивого развития. Наиболее успешный опыт и практические наработки Международного финансового центра «Астана», государственной корпорации развития России и Аналитического кредитного рейтингового агентства вошли проект Концепции «зеленых» облигаций правительства Беларуси», – отметила Татьяна Бранцевич, которую цитирует пресс-служба Минэкономики.

Значительный фрагмент доклада заместителя министра экономики был посвящен продвижению и реализации Беларусью «зеленой» повестки на площадках ЕАЭС и Союзного государства.

«Национальный план действий по развитию «зеленой» экономики ставит амбициозные задачи стимулирования низкоуглеродного развития, активизации сотрудничества в области атомной энергетики и электротранспорта. Для этого необходимо продолжить сотрудничество наших стран по дальнейшей гармонизации подходов в этой сфере. Внедрение «зеленых» технологий и экономики замкнутого цикла ведет к улучшению окружающей среды и здоровья людей, сбережению ресурсов, повышению наукоемкости и конкурентоспособности выпускаемой нашими странами продукции», - резюмировала Татьяна Бранцевич.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 30.06.2022
валюта курс
EUR 2.6630
USD 2.5235
RUB 4.9705
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 29.06.2022
валюта курс +/-
EUR 2.6630 +0.0013
USD 2.5235 +0.0014
RUB 4.9705 +0.2326
все курсы архив

Курсы в банках
на 30.06.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7200 2.7400
USD 2.5550 2.5700
RUB 3.8000 4.8000
подробнее

Конвертация в банках
на 30.06.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0580 1.0700
EUR/RUB 58.5000 70.5000
USD/RUB 55.0000 65.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте