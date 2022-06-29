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ЭКОНОМИКА РБ
МАРТ ВЫЯВИЛО В МАЕ НАРУШЕНИЯ В ЦЕНООБРАЗОВАНИИ У 59 ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ
13:22 30.06.2022
По результатам проведенных Министерством антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) в мае 2022 года контрольно-аналитических мероприятий нарушения законодательства о ценах и ценообразовании выявлены у 59 хозяйствующих субъектов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, на сегодня к административной ответственности уже привлечены 28 виновных лиц, 10 дел находятся на рассмотрении в судебных органах. В отношении остальных фактов ведется подготовка началу административного процесса.
За текущий период 2022 года в рамках контроля за ценовой ситуацией на потребительском рынке МАРТ установлено 562 факта несоблюдения требований нормативных правовых актов, регулирующих вопросы ценообразования. При этом меры административной ответственности и профилактического характера применены в отношении 274 виновных лиц.
Штрафные санкции по рассмотренным административным делам составили 1,2 млн рублей (в том числе по материалам прошлых лет).
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