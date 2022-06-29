ЭКОНОМИКА РБ

ВРП МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-МАЙ ПРОСЕЛ НА 1,9%

12:21 30.06.2022 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Могилевской области за январь-май 2022 года в текущих ценах составил 5288,6 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах ВРП Могилевской области просел на 1,9% к уровню января-мая 2021 г.