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ЭКОНОМИКА РБ


РЕКТОРЫ БЕЛОРУССКИХ МЕДУНИВЕРСИТЕТОВ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ


11:24 30.06.2022

Подписано соглашение о сотрудничестве между Белорусским, Витебским, Гродненским и Гомельским государственным медицинским университетами. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Ожидается, что это позволит больше взаимодействовать, интегрироваться в образовательном процессе, воспитательных мероприятиях, реализовывать сетевое обучение - проводить обмен студентами, преподавателями.

Ближайшие планы нацелены на расширение обмена студентами на уровне производственной практики.

Так, студенты из Гродно поедут на практику в Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет, а студенты из Витебска приедут в Гродно. В перспективе также развитие сотрудничества в науке.

На встрече было отмечено, что преподаватели, специалисты и студенты будут взаимодействовать и по проектам «Университетская клиника». Согласно поручению Министерства здравоохранения, аналогичные создаются во всех медуниверситетах страны.
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