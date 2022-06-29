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ЭКОНОМИКА РБ
РЕКТОРЫ БЕЛОРУССКИХ МЕДУНИВЕРСИТЕТОВ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
11:24 30.06.2022
Подписано соглашение о сотрудничестве между Белорусским, Витебским, Гродненским и Гомельским государственным медицинским университетами. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
Ожидается, что это позволит больше взаимодействовать, интегрироваться в образовательном процессе, воспитательных мероприятиях, реализовывать сетевое обучение - проводить обмен студентами, преподавателями.
Ближайшие планы нацелены на расширение обмена студентами на уровне производственной практики.
Так, студенты из Гродно поедут на практику в Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет, а студенты из Витебска приедут в Гродно. В перспективе также развитие сотрудничества в науке.
На встрече было отмечено, что преподаватели, специалисты и студенты будут взаимодействовать и по проектам «Университетская клиника». Согласно поручению Министерства здравоохранения, аналогичные создаются во всех медуниверситетах страны.
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