|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|30.06.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВО В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-МАЙ СНИЗИЛОСЬ НА 1,3%
10:36 30.06.2022
В январе-мае 2022 г. в хозяйствах всех категорий Могилевской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 611,4 млн рублей, или в сопоставимых ценах 98,7% к уровню января-мая 2021 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 589,9 млн рублей, или в сопоставимых ценах 99% к уровню соответствующего периода предыдущего года.
В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 78,8 тыс. тонн, молока – 286,6 тыс. тонн, яиц получено 137,5 млн штук.
На долю сельскохозяйственных организаций приходится 96,5% объема производства скота и птицы (в живом весе), 96,2% молока и 83,9% производства яиц.
На 1 июня 2022 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 515,6 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 168,8 тыс. голов. Численность свиней составила 136,8 тыс. голов.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 30.06.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 29.06.2022
Курсы в банках
на 30.06.2022
Конвертация в банках
на 30.06.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте