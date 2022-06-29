В январе-мае 2022 г. в хозяйствах всех категорий Могилевской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 611,4 млн рублей, или в сопоставимых ценах 98,7% к уровню января-мая 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 589,9 млн рублей, или в сопоставимых ценах 99% к уровню соответствующего периода предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 78,8 тыс. тонн, молока – 286,6 тыс. тонн, яиц получено 137,5 млн штук.

На долю сельскохозяйственных организаций приходится 96,5% объема производства скота и птицы (в живом весе), 96,2% молока и 83,9% производства яиц.

На 1 июня 2022 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 515,6 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 168,8 тыс. голов. Численность свиней составила 136,8 тыс. голов.