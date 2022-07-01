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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ПЛАНИРУЮТ РАСШИРЯТЬ РАБОТУ ЦЕНТРОВ ПОДДЕРЖКИ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИЙ
10:16 30.06.2022
В Беларуси планируют расширять работу центров поддержки технологий и инноваций. Такая информация прозвучала на семинаре «Развитие сети Центров поддержки технологий и инноваций в Беларуси. Значение географических указаний для защиты национальных брендов», который состоялся 30 июня 2022 года в Гродно в рамках IX Форума регионов Беларуси и России.
Генеральный директор Национального центра интеллектуальной собственности Владимир Рябоволов, говоря о центрах поддержки технологий и инноваций, подчеркнул, что в Беларуси выстраивается трехзвенная система. Наивысшее звено – Национальный центр интеллектуальной собственности, который осуществляет координацию и организационно-методическое сопровождение. Второй уровень – научные организации и вузы по всей стране, а также учреждения Республиканской научно-технической библиотеки, на базе которых будет функционировать сеть центров поддержки технологий и инноваций, призванных облегчить работу в сфере интеллектуальных инициатив.
«Мы открыли уже порядка двух десятков центров поддержки технологий и инноваций. Третий уровень начинаем реализовывать во второй половине года. Мы будем создавать ЦПТИ на крупных производствах в регионах, не в областных центрах и Минске, а, например, в Орше, Солигорске, Барановичах. То есть там, где есть потенциальные объекты интеллектуальной собственности, которые подлежат защите и охране», - сказал Владимир Рябоволов, которого цитирует пресс-служба Государственного комитета по науке и технологиям.
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