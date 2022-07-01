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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ ОБСУЖДАЕТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ РЕГУЛЯРНЫХ РЕЙСОВ ИЗ ОБЛАСТНЫХ АЭРОПОРТОВ


09:41 30.06.2022

В Министерстве спорта и туризма 29 июня 2022 года состоялось совещание с участием руководства Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций, Республиканского союза туристических организаций, Республиканского союза туристической индустрии, Республиканской ассоциации туристических агентств, туристической компании «Топ-Тур».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном агентстве по туризму, на совещании обсуждалась возможность возобновления регулярных рейсов из областных аэропортов.

Кроме того, рассматривалась перспектива увеличения туристических потоков из стран Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и России.
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