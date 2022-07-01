За январь-апрель 2022 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Могилевской области (без банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, Банка развития, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 6,8%, рентабельность продаж – 5,7%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 мая 2022 г. составила 3616,9 млн рублей, в том числе просроченная – 1011,6 млн рублей, или 28% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 мая 2022 г. составила 6314,6 млн рублей, в том числе просроченная – 992,6 млн рублей, или 15,7% от общего объема кредиторской задолженности.