В январе-мае 2022 г. организациями всех форм собственности Гродненской области построено 2,3 тыс. новых квартир.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 199,3 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 89,8 тыс. квадратных метров общей площади, или 45,1% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 68,6 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 25,8 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 12,9% от общего ввода по области.