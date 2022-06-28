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ЭКОНОМИКА РБ
НА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОМ ЗАСЕДАНИИ ВОСЬМОЙ СЕССИИ ПАЛАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НАЦСОБРАНИЯ ПЛАНИРУЕТСЯ РАССМОТРЕТЬ ДА ЗАКОНОПРОЕКТА
18:15 29.06.2022
30 июня 2022 года состоится заключительное заседание восьмой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва.
Как сообщает Telegram-канал Палаты представителей Нацсобрания, в ходе заседания планируется рассмотреть два законопроекта в первом чтении: Об изменении Закона Республики Беларусь «О Национальном собрании Республики Беларусь»; «Об изменении Закона Республики Беларусь «О статусе депутата Палаты представителей, члена Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь».
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