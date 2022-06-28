ЭКОНОМИКА РБ

МОГИЛЕВСКИЙ ЗАВОД ЛИФТОВОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ ПРЕДСТАВИТ НОВУЮ ЛИНЕЙКУ ОБОРУДОВАНИЯ НА ВЫСТАВКЕ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

18:05 29.06.2022 ОАО «Могилевлифтмаш» примет участие в Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2022, которая пройдет 4-7 июля 2022 в городе Екатеринбурге. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, на выставке будет представлена новая линейка лифтового оборудования Movel и автомобильные парковочные системы. ИННОПРОМ – это главная индустриальная, торговая и экспортная площадка в России. Выступая одним из ключевых полигонов Министерства промышленности и торговли РФ, ИННОПРОМ служит площадкой, где закладываются основы промышленной политики. Около 80% посетителей выставки – профессиональные покупатели из разных стран мира, специалисты с промышленных предприятий, принимающие решения о внедрении на производстве новой продукции и технологий.