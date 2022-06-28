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ЭКОНОМИКА РБ
МОГИЛЕВСКИЙ ЗАВОД ЛИФТОВОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ ПРЕДСТАВИТ НОВУЮ ЛИНЕЙКУ ОБОРУДОВАНИЯ НА ВЫСТАВКЕ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
18:05 29.06.2022
ОАО «Могилевлифтмаш» примет участие в Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2022, которая пройдет 4-7 июля 2022 в городе Екатеринбурге.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, на выставке будет представлена новая линейка лифтового оборудования Movel и автомобильные парковочные системы.
ИННОПРОМ – это главная индустриальная, торговая и экспортная площадка в России. Выступая одним из ключевых полигонов Министерства промышленности и торговли РФ, ИННОПРОМ служит площадкой, где закладываются основы промышленной политики. Около 80% посетителей выставки – профессиональные покупатели из разных стран мира, специалисты с промышленных предприятий, принимающие решения о внедрении на производстве новой продукции и технологий.
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