В связи с производством плановых работ по ремонту железнодорожного моста на 92 км перегона Друть-Вендриж на участке Осиповичи-Могилев 12, 13, 26, 27 июля, 9, 10, 23, 24 августа, 13, 14, 27, 28 сентября, 11, 12, 25, 26 октября, 8, 9, 22, 23 ноября 2022 года изменится расписание поездов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, отменяются из обращения поезда межрегиональных линий бизнес-класса № 742/741 Минск-Могилев отправлением из Минска в 6:58, из Могилева – в 15:33, а также поезда региональных линий бизнес-класса № 879/880 Могилев-Солигорск отправлением из Могилева 6:20, из Солигорска – в 17:19.

Кроме того, поезда межрегиональных линий бизнес-класса № 744/745 Минс-Могилев в указанные выше дни будут отправляться со станции Минск-Пассажирский в 16:52 (вместо 15:35) и прибывать на станцию Могилев-1 в 20:12 (по графику – 18:17), со станции Могилев-1 13, 27 июля, 10, 24 августа, 14, 28 сентября, 12, 26 октября, 9, 23 ноября 2022 поезда отправятся в 7:22 (вместо 6:58) и прибудут на станцию Минск-Пассажирский в 10.48 (по графику – 9.42). Данные поезда будут следовать измененным маршрутом через станцию Орша-Центральная.

Отдельные поезда региональных линий экономкласса на участке Осиповичи-Могилев в эти периоды будут курсировать измененным расписанием и маршрутом.

В БЖД просят пассажиров с пониманием отнестись к данному обстоятельству и учитывать его при планировании поездок.

Белорусская железная дорога приносит извинения пассажирам за временно причиненные неудобства.