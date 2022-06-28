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ЭКОНОМИКА РБ
РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-МАЙ ПОДРОС НА 1,9%
17:41 29.06.2022
В Гродненской области розничный товарооборот в январе-мае 2022 г. составил 2587,6 млн рублей, или 101,9% в сопоставимых ценах к уровню января-мая 2021 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 16,9 рубля против 14,5 рубля за аналогичный период предыдущего года.
Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 88,8% розничного товарооборота области, в январе-мае 2022 г. составил 2 298,9 млн рублей, или 103,2% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
Оптовый товарооборот в январе-мае 2022 г. составил 1538,2 млн рублей, или в сопоставимых ценах 82,5% к уровню января-мая 2021 г.
Товарооборот общественного питания в январе-мае 2022 г. составил 129,9 млн рублей, или 106,4% в сопоставимых ценах к уровню января-мая 2021 г.
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