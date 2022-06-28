В Гродненской области розничный товарооборот в январе-мае 2022 г. составил 2587,6 млн рублей, или 101,9% в сопоставимых ценах к уровню января-мая 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 16,9 рубля против 14,5 рубля за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 88,8% розничного товарооборота области, в январе-мае 2022 г. составил 2 298,9 млн рублей, или 103,2% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Оптовый товарооборот в январе-мае 2022 г. составил 1538,2 млн рублей, или в сопоставимых ценах 82,5% к уровню января-мая 2021 г.

Товарооборот общественного питания в январе-мае 2022 г. составил 129,9 млн рублей, или 106,4% в сопоставимых ценах к уровню января-мая 2021 г.