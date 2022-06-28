Налаживание новых деловых контактов с российскими партнерами повысит эффективность работы предприятий. Об этом заявил 29 июня 2022 года заместитель министра экономики Дмитрий Ярошевич в ходе рабочей поездки в Добрушский район.

Как сообщает пресс-служба Минэкономики. заместитель главы экономического ведомства посетил филиал «Добрушская бумажная фабрика «Герой труда» ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои», встретился с руководством и трудовым активом филиала, принял участие в обсуждении волнующих коллектив вопросов.

По мнению Дмитрия Ярошевича, укрепление традиционных и налаживание новых деловых контактов с российскими партнерами позволит повысить эффективность работы предприятий и увеличить продажи.

«На рынке дружественной нам России с уходом иностранных компаний открываются огромные ниши для белорусских товаров, в том числе и на продукцию фабрики: офисную бумагу, обои и так далее. Благодаря своевременно проведенной модернизации у вас есть возможность оперативно нарастить выпуск и удовлетворить ажиотажный спрос. Близость к границе значительно упрощает логистику поставок. Увеличению продаж также будет способствовать популярность бренда «Сделано в Беларуси» у российских потребителей», - сказал чиновние.

По его словам, сейчас важно грамотно использовать складывающуюся ситуацию, продуктивнее трудиться и активнее взаимодействовать с потенциальными заказчиками, чтобы максимально раскрыть свой потенциал.

«Подобная бизнес-стратегия повысит эффективность работы предприятия, устойчивость экономики региона, и, безусловно, получит всяческую поддержку со стороны правительства», – подчеркнул заместитель министра экономики.